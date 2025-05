Ce ascunde Macron de pe masă, în trenul cu liderii europeni de la Kiev. Kremlinul a răspândit un fake news că ar fi consumat cocaină

Un clip filmat în trenul cu care au călătorit de la Kiev președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz a fost deturnat în scop propagandistic de Rusia, care a răspândit astfel un fake news prin care îl acuza pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, „instabilitate și dependență de cocaină”. Totul a pornit de la imaginea cu un șervețel mototolit pe care Macron l-a luat de pe masă, și care a fost prezentat de ruși ca fiind un plic cu cocaină.

La intrarea jurnaliștilor în vagonul unde erau cei trei lideri europeni, Macron a luat de pe o masă un șervețel mototolit pe care propaganda rusă l-a prezentat drept „micro-plic” cu cocaină. Propaganda rusă nu s-a oprit aici dimpotrivă l-a acuzat ep Merz că a luat de pe masă o „linguriță” pentru consumul drogurilor.

În realitate, nici Macron, nici liderii britanic și german nu aveau la ei astfel de obiecte, iar imaginile au fost manipulate prin decupaje și comentarii tendențioase.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a publicat pe canalele oficiale un mesaj vehement, acuzându-l pe Zelenski de „instabilitate și dependență de cocaină”. În postare, ea susține că „soarta Europei este decisă de indivizi complet dependenți” și că „Însuși Atotputernicul a ridicat vălul acestui spectacol putred”. Zaharova pretinde că un diplomat occidental ar fi mărturisit că „în Uniunea Europeană consumul de droguri de către lideri este considerat normal”.

„Soarta Europei este decisă de figuri dependente și efemere în fiecare sens al cuvântului. Imagini incredibile. E ca şi cum Însuşi Atotputernicul trage perdeaua deasupra acestei adunări odioase, pentru ca ‘cei cu ochii să vadă’ În 2022, l-am întrebat pe un ambasador occidental: „Cum poți furniza arme dependentului de droguri dezechilibrat Zelenski? E pe cocaină de ani de zile!' Și am primit răspunsul: „Pentru UE, este normal — mulți lideri occidentali folosesc“, a scris Zaharova.

Ulterior, Palatul Elysee a reacționat ferm și a respins imediat aceste dezinformări: „Când unitatea europeană devine incomodă, dezinformarea merge atât de departe încât face că un simplu șervețel să pară pungă plină de droguri. Aceste știri false sunt răspândite de dușmanii Franței, atât în străînătate, cât și acasă. Trebuie să rămânem vigilenți împotriva manipulării”.

Prima fotografie arată un șervețel pe masă, însoțit de precizarea: „Acesta este un șervețel, pentru suflat nasul”. „Este șervețel, nu pungă de droguri”. A două imagine prezintă reprezentanți ai liderilor țărilor europene, cu legenda: „Aceasta este unitatea europeană, pentru a construi pacea”.



When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr