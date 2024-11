Cea mai mare provocare pentru R. Moldova. Analist: Alegerea unui președinte pro-rus va fi o mare victorie geopolitică pentru Rusia

Cea mai mare provocare pentru Republica Moldova o reprezintă continuarea reformelor și parcursul european. FOTO: Profimedia Images

Cea mai mare provocare pentru Republica Moldova o reprezintă continuarea reformelor și parcursul european, iar alegerea unui președinte pro-rus va fi o mare victorie geopolitică obținută de către Federația Rusă, a declarat duminică la Antena 3 CNN analistul politic Ion Tăbârţă.

Dacă ne gândim la prezența la vot și făcând o comparație cu precedentele scrutine de alegerea șefului statului, mă refer la scrutinul din 2016 și cel din 2020, în turul doi era o prezență mai mare decât în turul întâi Este de așteptat că prezent prezența să fie să fie mai mare.

Diaspora moldovenească a devenit foarte importantă în ultimii vreo 10 ani, după 2016 încoace.

Cea mai mare provocare pentru Republica Moldova va fi dacă noi nu vom continua reformele și nu vom merge mai departe pe parcursul european. Miza acestui scrutin este foarte importantă și acum vom avea continuitatea acestui parcurs european. Noi anul trecut am început negocieri și avem nevoie de această continuare a reformelor pentru a nu stape loc și iarăși a sta cumva între două spații geopolitice sau să stăm în așa numita zonă gri a geopoliticii pe care vrea să o controleze Federația Rusă. Desigur, aceste alegeri trebuie neapărat luate în legătură cu alegerile parlamentare de anul viitor.

Însă un președinte mai puțin european ales acum, deși domnul Stoionoglo se declară a fi unul pro-european - dar în spatele lui stau forțele proruse, forțele oligarhice - un astfel de președinte ar duce la reducerea dinamicii dialogului nostru cu Uniunea Europeană, stagnare și regres. Și va fi un semnal foarte alarmant în perspectiva alegerilor parlamentare de la anul. Noi avem în continuare nevoie de un președinte pro-european și desigur, și de o guvernare pro-europeană la anul

Să sperăm că votul de astăzi nu va fi un de regres pentru Republica Moldova. Și Republica Moldova își va continua acea cale de integrare europeană. Or, un vot a unui președinte pro-rus în Republica Moldova va fi o mare victorie geopolitică obținută de către Federația Rusă. Federația Rusă a făcut tot posibilul să submineze referendumul și trebuie spus că în linii mari i-a reușit, s-a reușit ducerea sau ajungere la o polarizare serioasă a societății moldovenești, deși mai mulți cetățeni ai noștri sau majoritatea totuși sunt pro-europeni. Însă nivelul de dezinformare, nivelul de corupere a fost într-atât de mare încât mulți din cei care nu au nimic contra Uniunii Europene în momentul votului au votat contra. Exact așa avem și în această situație. Federația Rusă nu prea avea șanse ca un candidat al său să ajungă în turul doi. Sau șansele erau mici, cu atât mai mult să câștige. Or, acum vedem că Federația Rusă are această șansă, a declarat analistul politic Ion Tăbârţă.

Astăzi, 3 noiembrie, are loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, după ce în primul tur Maia Sandu a obținut 42.45% din voturi, iar Alexandr Stoianoglo - 25.98%. Moldova a oscilat ani la rând între Occident şi Rusia, iar rezultatele alegerilor și referendumul pro-UE vor decide direcția în care va merge de acum înainte.