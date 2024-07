Cel puțin 30 de oameni au fost uciși într-o lovitură efectuată de Israel asupra unei școli din Gaza, acuză Hamas

Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și peste 100 au fost rănite, sâmbătă, într-un raid aerian israelian asupra unei școli din Deir-al Balah, în centrul Fâșiei Gaza, transmite CNN, care citează Ministerul palestinian al Sănătății din enclavă, controlat de Hamas.

Majoritatea celor loviți în școală sunt femei și copii, potrivit doctorului Khalil Al-Daqran, purtător de cuvânt al spitalului Al-Aqsa, unde au fost aduse victimele.

Apărarea Civilă Palestiniană susține că în clădirea respectivă se aflau mult de 4.000 de persoane strămutate.

The UK Consulate in Jerusalem:



⭕ The UK strongly condemns Israeli strikes near schools and IDF-designated 'safe zones' in Gaza.



⭕ Reports of civilian fatalities in Khan Younis and across Gaza are appalling.



⭕ The Foreign Secretary is clear, we need an immediate ceasefire… pic.twitter.com/u8nctRJfrb