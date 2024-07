Kamala Harris i-a cerut lui Benjamin Netanyahu să încheie războiul Israelului în Gaza

Vicepreședintele american Kamala Harris, care ar urma să fie nominalizată de Partidul Democrat din SUA la președinție, a discutat cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și i-a cerut acestuia să pună capăt războiului din Gaza, transmite BBC.

Potrivit sursei citate, Harris a adoptat un ton mai dur decât președintele Joe Biden și i-a spus liderului israelian că "felul în care se apără" țara sa contează.

"Este timpul ca acest război să se încheie", a afirmat vicepreședintele, după discuțiile față în față de joi, de la Casa Albă.

Ea a subliniat, de asemenea, necesitatea unei căi către o soluție cu două state.

Benjamin Netanyahu s-a întâlnit cu Joe Biden mai devreme în cursul aceleiași zile, după discursul susținut miercuri în Congresul SUA.

În legislativul american, premierul israelian a promis "victoria totală" împotriva grupării Hamas, în timp ce mii de manifestanți pro-palestinieni protestau afară.

Prim-ministrul statului evreu se confruntă cu presiuni majore atât în țară, cât și în străinătate, pentru a pune capăt războiului din Gaza, aflat acum în a noua lună.

Sprijinul constant al președintelui Biden pentru Israel i-a înfuriat pe mulți activiști de stânga din SUA, de al căror sprijin democrații ar urma să aibă nevoie în perspectiva alegerilor prezidențiale din noiembrie, comentează BBC.

Din acest motiv, poziția exprimată de Kamala Harris, potențialul candidat prezidențial democrat, a suscitat o atenție deosebită.

Harris a discutat, joi, timp de aproximativ 40 de minute cu Netanyahu la Casa Albă.

Ea a confirmat "angajamentul ferm" față de dreptul Israelului la autoapărare, după atacul Hamas din 7 octombrie anul trecut, dar a precizat că nu va ignora situația umanitară din enclava palestiniană, în urma campaniei militare israeliene.

"Israelul are dreptul să se apere, iar modul în care o face contează. Nu ne putem permite să fim insensibili la suferință și nu voi fi tăcută (...) Haideți să încheiem înțelegerea (propusă de SUA pentru părțile în conflict, n.r.), astfel încât să putem obține o încetare a focului, pentru a pune capăt războiului. Să aducem ostaticii acasă și să aducem ajutorul atât de necesar poporului palestinian", a declarat ea.

Earlier today, I delivered remarks to press about my meeting with Prime Minister Netanyahu of Israel. pic.twitter.com/lNLSaufIvK