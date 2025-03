Cel puțin 50 de tineri morți și 100 răniți într-un club, după ce un incendiu a izbucnit în toiul unui concert, în Macedonia de Nord

Zeci de persoane şi-au pierdut viaţa într-un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o discotecă din Macedonia de Nord, a informat agenţia de presă oficială MIA, citând Ministerul de Interne, potrivit Agerpres.

„Cel puţin 50 de persoane au murit într-o discotecă din oraşul Kocani”, în estul Macedoniei de Nord, la circa 100 de kilometri est de capitala Skopje, unde „aproximativ 1.500 de persoane au asistat la un concert”, a precizat agenţia MIA.

Potrivit agenţiei de presă, incendiul a izbucnit în clubul de noapte „Pulse” din acest oraş, cu aproximativ 30.000 de locuitori, în timpul unui concert susţinut de DNK, o formaţie de hip-hop foarte populară în ţară.

#BREAKING Dozens killed in a fire in a nightclub in the town of Kocani in north Macedonia: AFP pic.twitter.com/mRPatnrwxX