Volodimir Zelenski anunţă că Ucraina primeşte din nou armament din SUA

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că Statele Unite şi-au reluat livrările de armament către Ucraina, relatează Agerpres. Într-un clip postat pe rețeaua socială X, președintele Ucrainei a spus, de asemenea, că trimisul special al SUA, Keith Kelogg, este așteptat săptămâna viitoare la Kiev, unde va purta discuții inclusiv cu comandanții militari din Ucraina. Președintele american Donald Trump, care s-a declarat tot mai „frustrat și dezamăgit” de tergiversările Rusiei, anunțase anterior că a deblocat livrările de armament către Ucraina și a amenințat Moscova cu sancțiuni.



Şeful statului ucrainean a anunțat că livrările de armament din SUA au fost reluate și a precizat că comandanţii militari din Ucraina vor colabora săptămâna viitoare cu trimisul special al SUA, Keith Kelogg, care este aşteptat luni la Kiev, într-o vizită de o săptămână.

„În aceste momente, avem discuții cu partenerii noștri pentru ajutoare suplimentare, creșterea producției de armament în Ucraina, și înzestrarea Armatei noastre. Deja avem înțelegeri bune, ne așteptăm să încheiem mai multe în următoarele săptămâni.

Am primit semnale politice la cele mai înalte niveluri, semnale bune, inclusiv de la Statele Unite, dar și de la prietenii noștri europeni. Potrivit tuturor rapoartelor, livrările de armament au fost reluate”, a spus Volodimir Zelenski.

We have received political signals at the highest level – good signals – including from the United States, from our European friends. According to all reports, aid shipments have been restored. pic.twitter.com/ppZezGgp7X