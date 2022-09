Charles al III-lea, înjurătură regală surprinsă pe cameră | Ce l-a scos din sărite pe suveran la Castelul Hillsborough

Charles s-a deplasat împreună cu regina consoartă, Camilla, la castelul Hillsborough și, conform obiceiului, a semnat în Cartea de onoare.

S-a dovedit, însă, că stiloul menit să ajungă în mâna regală avea o problemă: pierdea cerneală.

Înainte de a realiza situația, Charles a întrebat dacă data curentă este 12 septembrie.

A aflat că era 13 septembrie.

"Oh, Doamne, am pus data greșită", a spus regele.

După ce a semnat, suveranul i-a dat stiloul reginei, moment în care a realizat că instrumentul de scris curge.

"Oh, Doamne, urăsc asta", a izbucnit el, în timp ce soția sa a remarcat: "Uite, se duce peste tot!".

Regele a început să-și șteargă cerneala de pe mâna maculată cu o batistă scoasă din buzunarul stâng al pantalonilor, în timp ce un asistent s-a grăbit să ia instrumentul problematic din mâna reginei și să-i dea un stilou care nu pierdea cerneală.

Charles a continuat pe un ton furios: "Nu pot să sufăr chestia asta afurisită ... De fiecare afurisită de dată (când se întâmplă)".

El s-a îndepărtat apoi de masa pe care era Cartea de onoare și la care se așezase regina.

Întreaga scenă a fost filmată și s-a viralizat pe rețelele de socializare, fiind distribuită și de presa mainstream.

Presa britanică remarcă faptul că monarhul a avut, de asemenea, nevoie de ajutor pentru a semna un document în procesul de succesiune.

Iar sâmbătă, la Consiliul de Accedere desfășurat la Palatul Sf. James, Charles a bătut cu mâna în mod repetat spre un rezervor de cerneală aflat pe masă și a așteptat ca un asistent să îndepărteze obiectul.

Un fost consilier a declarat pentru Reuters că, deși Regele poate fi amuzant, el s-a dovedit, de asemenea, irascibil și exigent.

