China și Belarus fac exerciții militare comune la granița cu Polonia, în timp ce la Washington are loc Summitul NATO

China şi Belarus au început exerciții militare comune la doar câțiva kilometri de granița cu Polonia, țară membră NATO, relatează Agerpres, citând agențiile de presă internaționale.

Exercițiile, care au debutat luni, se desfășoară în paralel cu summitului Alianţei Nord-Atlantice de la Washington.

"Evenimentele care au loc în lume sunt alarmante, situația este instabilă și, prin urmare, vom practica noi forme și metode de îndeplinire a sarcinilor tactice", a declarat generalul-maior Vadim Denisenko, şeful Comandamentului operațiunilor speciale din Belarus.

Manevrele beleruso-chineze, denumite "Falcon Assault", vor dura până pe 19 iulie, pe un amplasament din apropierea orașului Brest, în apropierea frontierei poloneze, a precizat Ministerul belarus al Apărării.

Potrivit acestei instituții, militarii chinezi și belaruși vor simula operațiuni antiteroriste și se vor antrena pentru aterizări nocturne și intervenții într-o zonă populată.

Ministerul belarus a postat pe Telegram fotografii în care se văd trupe chineze debarcând dintr-un avion și descărcând echipamente. Alte imagini prezintă militari care mărșăluiesc pe un teren de antrenament. Nu este clar numărul soldaților care participă la exerciții.

Ministerul al Apărării de la Beijing a transmis, luni, un comunicat în care anunță că Belarus a organizat "o mare ceremonie de bun venit" pentru trupele chineze, care au sosit în Belarus pe 6 iulie.

"Instruirea comună urmărește să dezvolte capacitățile de coordonare a trupelor participante şi să aprofundeze cooperarea practică între cele două armate", se spune în document.

Chinese and Belarusian armed forces are set to conduct joint army training focusing on counter-terrorism operations in mid-July near Brest, Belarus in accordance with this year's plan and a mutual agreement between the two countries: Ministry of National Defense, Sunday pic.twitter.com/nea8rZDuln