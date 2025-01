Cine este Georgette Mosbacher, favorită pentru postul de ambasador al SUA la București. A fost ambasador în Polonia

Președintele polonez i-a acordat Marea Cruce a Ordinului de Merit al Republicii Polone. FOTO: Hepta

Georgette Mosbacher, fostă ambasadoare în Polonia și donatoare a partidului republican, este favorită pentru postul de ambasador al SUA la București, potrivit unor surse G4Media.

Mosbacher a fost prima femeie care a ocupat funcția de ambasador al SUA în Polonia între 2018 și 2020, fiind numită în timpul primului mandat de președinte al lui Donald Trump.

Ea s-a ocupat de probleme diplomatice și de securitate de prim rang în Europa Centrală. A contribuit la încheierea unui acord extins de cooperare în domeniul apărării între SUA și Polonia, a stabilit un calendar ferm pentru construcția sitului de apărare antirachetă al SUA/NATO din Polonia și a ajutat Polonia să devină prima țară admisă în Programul de scutire de vize al SUA în ultimii cinci ani.

În urma activității sale, președintele polonez, Andrzej Duda, i-a acordat Marea Cruce a Ordinului de Merit al Republicii Polone.

Înainte de a intra în politică, ea a fost o antreprenoare de succes în industria cosmetică și a scris chiar și două cărți motivaționale pentru femei.

Pe lângă asta, a fost colaboratoare la Fox News.

În prezent, Mosbacher este membră în consiliile de administrație ale The Atlantic Council, The Fallen Heroes Fund și Business Executives for National Security (BENS).

Mosbacher este și fondatoarea mai multor organizații caritabile, inclusiv New York Center for Children și Protect Our Daughters.