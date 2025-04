Imagini din satelit cu portavionul USS Carl Vinson lângă Iran. SUA își întăresc poziția militară în Orientul Mijlociu

Noi imagini din satelit arată portavionul american USS Carl Vinson intrând în Oceanul Indian prin Strâmtoarea Malacca, ceea ce indică o intensificare semnificativă a prezenței militare americane în regiune, scrie Newsweek.

Această manevră vine pe fondul tensiunilor crescute cu Iranul și rebelii Houthi din Yemen, semnalând posibilitatea adoptării unei poziții mai agresive din partea Statelor Unite în următoarele zile și săptămâni.

Publicația Newsweek a cerut puncte de vedere de la Pentagon și Ministerul Afacerilor Externe din Iran.

Satellites via @esa captured the #USSCarlVinson CVN-70 aircraft carrier leaving the Strait of Malacca #OSINT https://t.co/iICAbdYJzq pic.twitter.com/3cyeSTsDdx