Cod roșu în Europa din cauza inundațiilor devastatoare. Străzile s-au transformat în torenți în Franța și Italia. Ce spun meteorologii

Europa se confruntă cu o nouă serie de fenomene meteo care au adus precipitații abundente în două dintre cele mai mari țări de pe continent, transmite Antena 3 CNN.

Șase departamente franceze au fost plasate în alertă de cod roșu pentru inundații, potrivit presei internaționale.

Responsabilii au avertizat asupra "ploilor excepționale", despre care agenția meteorologică din Franța a spus că au ajuns la 630 mm în 48 de ore în anumite regiuni.

Zonele acoperite de codul roșu includ Lyon, al treilea oraș ca mărime din țară, și Cannes, renumit pentru festivalul său de film.

Autoritățile au închis mai multe drumuri și căi ferate în centrul țării, după ce acestea au fost acoperite de ape, au evacuat cartiere și au cerut locuitorilor din zonele sinistrate să nu-și pună viețile în pericol făcând fotografii și videoclipuri ale dezastrului.

Joi, operatorul național feroviar SNCF a oprit trenurile regionale între orașele Lyon și Saint-Étienne, comunicând că șinele sunt impracticabile. O autostradă între cele două orașe a fost, de asemenea, inundată și închisă ulterior.

Nu este clar, momentan, nivelul pagubelor cauzate de noile inundații.

Calamitățile din Franța vin la o săptămână după ce "rămășițele" uraganului Kirk au afectat vestul Europei și la aproape o lună după ce Cannes a fost lovit de inundații masive într-un timp scurt.

Inundațiile de mari proporții au lovit și Italia, unde autoritățile au emis cod roșu pentru zonele adiacente râurilor Entella și Magra din regiunea nord-vestică Liguria.

Agenția ANSA relatează că străzile din regiune au devenit albii de torenți, antrenând mașini și inundând autobuze și subsoluri de case.

Pe rețelele de socializare, șoferii blocați de viituri au postat imagini cu o "cascadă" formată în zona viaductului Aurelia a Sori și torenți care au urcat la limita terasamentelor.

Floodwater flowing of a bridge afyer heavy rainfall in the commune of Sori



Liguria | Italy ??

October 17, 2024#floods #flooding #Sori #Italy pic.twitter.com/8hIZJKnLV3