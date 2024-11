Consiliul de Securitate al Moldovei, în ședință pentru măsuri împotriva agenților Rusiei. Maia Sandu: În 10 zile venim cu un plan

Rusia a intervenit masiv în alegerile din Republica Moldova. Foto: Hepta

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunţat luni, după o şedinţă a Consiliului Suprem de Securitate, că în cel mult 10 zile autorităţile vor veni cu planuri concrete privind acţiunile care urmează să fie întreprinse pentru a pune capăt corupţiei politice, în contextul cumpărării masive de voturi la alegerile prezidenţiale şi referendum, precum şi înainte de alegerile parlamentare din anul viitor, relatează deschide.md şi ipn.md.



"Am discutat un subiect foarte important, şi anume corupţia politică şi atacul la democraţie pe care l-am urmărit în timpul alegerilor şi referendumului. Am văzut cum grupări criminale au încercat să cumpere voturi, să influenţeze decizii importante pentru Republica Moldova şi cetăţeni", a declarat Maia Sandu, citată de Agerpres.



Ea a subliniat că aceste grupuri criminale au o activitate îndelungată în Republica Moldova.



"Am discutat cu instituţiile responsabile despre faptul că gruparea criminală se ocupă de corupţie politică de cel puţin 10 ani. Vorbim de finanţarea ilegală a partidelor, a campaniilor. Am văzut şi încercări de cumpărare de voturi", a explicat Maia Sandu, adăugând că "primul exemplu a fost în UTAG (Găgăuzia - n.r.) anul trecut, la alegerile locale, şi nu am văzut acţiuni ferme din partea justiţiei pentru a sancţiona acţiunile ilegale."



Pentru a îmbunătăţi rapid capacitatea de reacţie a justiţiei şi a înăspri pedepsele pentru infracţiunile electorale, autorităţile lucrează la modificări legislative ce vor asigura reducerea termenului de examinare a dosarelor de corupţie politică, a adăugat ea.



"Guvernul şi Parlamentul urmează să vină cu un plan concret pentru a asigura examinarea prioritară a acestor cazuri, ca să nu avem examinări care durează mulţi ani. Legile şi procedurile sunt foarte importante, dar cei mai importanţi sunt oamenii care trebuie să pună în aplicare aceste legi", a subliniat Maia Sandu.



În privinţa consolidării sistemului anticorupţie, preşedinta a vorbit şi despre importanţa creării Curţii Anticorupţie, o structură ce urmează să fie înfiinţată cât mai curând. Parlamentul va iniţia consultări publice pe acest subiect săptămâna aceasta, iar joi şi vineri vor avea loc discuţii cu partidele politice şi reprezentanţii societăţii civile.



"Ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri şi la referendum nu a afectat un partid politic sau un candidat. Mai multe partide şi candidaţi au fost afectaţi de cumpărarea de voturi şi ne dorim cu toţii ca cetăţenii să decidă, şi nu banii murdari. Vom purta dezbateri pe propunerile guvernului, dar şi pe propunerile altor partide politice", a spus şefa statului.



Preşedinta a mai adăugat că urmează ca, în cel mult 10 zile, să fie prezentate toate planurile detaliate de combatere a corupţiei politice şi că va fi asigurat un consens naţional pentru implementarea acestora.



Consiliul Suprem de Securitate a fost convocat luni pe problema corupţiei politice şi necesitatea eficientizării măsurilor de combatere a acesteia.