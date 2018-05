Coreea de Nord susține că a demolat singura sa locație de testare nucleară cunoscută, detonând explozivi și prăbușindu-i intrările în fața echipajelor internaționale de televiziune într-o mișcare extrem de simbolică.



Tom Cheshire, corespondentul pe Asia pentru Sky News, unul dintre jurnaliștii invitați să privească demolarea, a declarat: "Am urcat pe munți și am urmărit detonarea de la aproximativ 500 de metri distanță. Ei au numărat: trei, doi, unu, după care a fost o explozie uriașă pe care am simțit-o din plin. Te lovea praful și căldura. A fost extrem de puternică."



Gestul este menit să consolideze promisiunea lui Kim Jong-Un, liderul nord-coreean, de a opri testele nucleare înainte de summit-ul planificat cu Donald Trump pe 12 iunie, în Singapore.



În ciuda dorinței Coreei de Nord de a distruge locația, un război de cuvinte între Pyongyang și Washington din această săptămană a declanșat probleme, cu ambele părți amenințând să întârzie sau să iasă din discuție.

Coreea de Nord a folosit locația de la Punggye-ri pentru toate dintre cele șase testări nucleare. Cea mai recentă, din septembrie, a produs un cutremur cu o magnitudinea de 6,3 care a fost resimțit peste graniță, în China și Pyongyang a susținut că a testat cu succes o bombă cu hidrogen.



Experții au declarat că în timp ce distrugerea locației este un gest diplomatic important, ea nu va afecta arsenalul nuclear al țării.



Înaintea ceremonia de închidere, 30 de jurnaliști internaționali au călătorit în Coreea de Nord pentru a asista la eveniment. Locația indepărtată a însemnat că grupul a trebuit să călătorească 18 ore cu trenul și cu autobuzul, înainte de a continua pe jos pentru aproximativ o oră. Echipamentele de monitorizare a radiațiilor aduse de unii reporteri au fost confiscate de autorități, potrivit Sky News.



Locația site-ului de testare a devenit cunoscută numai în 2006 când Coreea de Nord a efectuat primul său test nuclear sub conducerea tatălui lui Kim, Kim Jong-Il. De atunci, activitățile au fost strict monotorizate prin intermediul imaginilor prin satelit.

