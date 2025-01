Coșmarul trăit de un român în incendiile din Los Angeles: „Aerul e irespirabil. Focul a fost la 150 de metri de casa mea”

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Scenele apocaliptice continuă pe coasta de vest a Statelor Unite, în condițiile în care incendii masive ard în comitatul Los Angeles. Cristian Tudor, un român stabilit în Los Angeles a primit ordin de evacuare în urmă cu doar câteva ore, și-a luat cu el câinele și câteva lucruri de strictă necesitate și a încercat să ajungă cât mai departe de incendiul care a mistuit totul în cale.

Cristian a oferit o declarație în direct la Antena 3 CNN:

„Momentan mă simt foarte bine, sunt la 30 de mile (48 de kilometri – n. red.) de acasă, încă se simte mirosul de fum. Am înțeles că focul a fost lichidat, nu știu mai multe informații deocamdată dar am înțeles că nu am voie să mă întorc în perimetrul locuinței, o să-mi caut un hotel, o să stau câteva zile pe la prieteni, nu știu ce o să fac.

Locuința mea nu a fost afectată, focul a fost la 150 de metri de locuința mea, eu stau într-o zonă la limită cu parcul din Hollywood, cel mai mare parc de acolo care a ars acum.

Cu o zi înainte, a luat foc într-o zonă mai aproape de ocean, cel mai mare foc din istoria Californiei, am simțit fumul toată ziua și i-am dat importanță dar am crezut că nu o să ajungă chiar până la mine.

La ora șase și jumătate, am ieșit pe balcon și am văzut cerul portocaliu. M-am urcat pe bloc și am văzut că aproape de blocul învecinat era o ditamai vâlvătaia de foc.

Ieri, am avut la știri și pe social media o grămadă de atenționări ca dacă lăsăm mașinile pe stradă o să vină cu bulldozerele și o să le sfărâme pur și simplu ca să treacă mașinile de pompieri.

Am înțeles că au fost în jur de 700 de mașini avariate de pompieri. Eu am luat mașina, am avut strictul necesar, exact cum am venit în America, împlinesc 12 ani de când am venit în Statele Unite în această lună – cu două bagaje și un rucsac – exact același lucru îl am și acum în mașină.

Din câte am înțeles, aerul e irespirabil, o să încerc să ajung într-o oră acasă măcar să-mi iau toate actele pentru că nu am apucat să iau decât strictul necesar”.

Șase incendii ard în prezent în comitatul Los Angeles, unde pompierii se luptă cu „unele dintre cele mai grave condiții de incendiu înregistrate vreodată”, iar aproximativ 130 000 au primit ordine de evacuare. Numărul morților este de așteptat să crească în SUA. Cel puțin cinci persoane au murit, a declarat guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, în timp ce mai multe incendii provocate de vânt care au cuprins comitatul Los Angeles rămân în mare parte necontrolate. Cel mai recent incendiu care a izbucnit este Sunset Fire din Hollywood Hills, unde au fost emise ordine de evacuare.