Credea că are o căsnicie perfectă, dar un telefon i-a spulberat iluzia. „Atunci s-a făcut lumină în sufletul meu”

Foto: pixabay.com

Yve Gibney, o asistentă medicală din Merseyside, a fost într-o căsnicie fericită timp de 17 ani până când soțul ei, Maurice, a început să se comporte ciudat.

Cei doi s-au întâlnit în Nigeria în 1995 la un bar. A fost o atracție imediată și relația a avansat foarte repede.

Totul s-a schimbat însă în 2011 când bărbatul se afla în Oman cu munca, iar Yve în Marea Britanie alături de copii. Bărbatul a început să se îndepărteze și să facă vizite din ce în ce mai scurte acasă.

Yve a început procedurile de divorț deoarece nu voia sa rămână cu un bărbat care își părasise familia cu atâta ușurință. A trecut un an de la demararea procedurilor de divorț, iar dupa ce a văzut o poza pe Facebook, femeia a încercat să sune la numărul de care facuse rost de la compania de închiriat mașini. Prefăcându-se că suna din partea firmei, femeia l-a intrebat pe bărbatul care a răspuns care este numele lui și relația pe care o are cu Maurice, fostul ei soț. Atunci, bărbatul de la celalat capat al telefonului a spus: „sunt cumnatul lui”. „Îmi amintesc că tremuram violent când mi-a spus asta. A trebuit să-mi pun mâna pe mâna care ținea telefonul. Am întrebat: "Este același Maurice Gibney din Liverpool?" și l-am descris, a spus da și a întrebat: "Cine ești tu?" Am spus "Sunt soția lui". Și în celălalt capăt al telefonului era doar o tăcere”, povestește femeia.

Ulterior, Yve a aflat că el se declarase divorțat de câțiva ani.

Sursă: BBC