Despărțiți de ură, s-au regăsit 40 de ani mai târziu: „Nu am iubit niciodată pe nimeni așa"

Penny Umbers, în vârstă de 60 de ani, a povestit cum a renunțat la viața din Marea Britanie ca asistent executiv pentru a locui cu Mark Bethel, în vârstă de 61 de ani, în Bahamas.

Elevă a unei şcoli private, la vârsta de 16 ani, s-a îndrăgostit de Bethel în anii ‘70, când el plecase din Nassau, Bahamas, pentru a se înscrie la Trent College, o şcoală publică lângă Nottingham.

Cei doi au continuat să studieze la universități separate din Londra, unde, fără ca domnișoara Umbers să știe, tatăl ei i-a făcut o vizită lui Bethel.

Amenințându-l cu revocarea bursei, tatăl lui Penny i-a cerut studentului să pună capăt relației. Însă Mark se confruntase cu asemenea amenințări și din partea propriilor părinți, care nu erau de acord ca el să curteze o fată albă.

Supus presiunilor din partea familiei, care și-a retras sprijinul financiar, Mark ”a luat cea mai grea decizie din viața lui”.

„Nu aveam prea multă putere. Eram la 3.000 de mile de acasă, într-o țară străină. Eram total dependent de bursa mea”, a adăugat el.

„A trebuit să iau cea mai grea decizie din viața mea. A fost sfâșietor.”

Între timp, domnul Mark și-a luat diploma și a continuat să gestioneze hoteluri din întreaga lume. Deși a avut și el o căsătorie eșuată, niciunul nu a uitat niciodată prima lor dragoste.

În următoarele decenii, Mark a continuat să o caute, dar nu a putut să o găsească, deoarece ea și-a schimbat numele când s-a căsătorit.

Dar, la sfârșitul anului 2019, a găsit pe Facebook o fotografie despre care credea că este ea și a trimis un mesaj, întrebând: „Ești Penny?”

„Și asta a fost!” a spus el.

Din cauza pandemiei, cei doi au trebuit să stea separați încă 18 luni, dar în iunie, Penny a zburat pe insula New Providence din Bahamas pentru a-și vedea iubitul din copilărie.

„A fost acel sentiment de reunire”, a spus ea. „De parcă nu ne-am schimbat nici măcar un pic”. Când s-a întors la începutul acestei luni, Mark a cerut-o în căsătorie imediat ce a coborât din avion.

Cei doi au scris o carte despre povestea lor, numită „Thirty-Nine Years In The Wilderness” (39 de ani în sălbăticie), pentru a crește gradul de conștientizare asupra rasismului, potrivit The Daily Mail.

„Mă simt ca o persoană cu totul nouă”, a spus Penny. „Nu am iubit niciodată pe nimeni așa cum îl iubesc pe Mark.”

„Am avut 39 de ani pierduți, dar așteptăm cu nerăbdare un viitor cu adevărat grozav împreună”, a adăugat el.

