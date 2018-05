Detaliul observat la Vladimir Putin în timp ce conducea camionul pe podul din Crimeea - VIDEO

Vladimir Putin a inaugurat marți podul din Crimeea, conducând personal un camion Kamaz.

Criticii liderului rus au atras atenția asupra faptului că acesta nu a purtat centură de siguranță și l-au întrebat dacă are permis de conducere pentru un astfel de vehicul.

Ba chiar în timpul traversării podului, transmisă LIVE, Putin a depășit linia continuă de câteva ori și chiar s-a îndreptat periculos către camionul de lângă el.

Today, the bridge to Crimea opened 6 months ahead of schedule and Vladimir Putin drove a Kamaz truck over it to the annexed peninsula. As many in the Russian media noted, he wasn't buckled up, which is against the law in Russia. pic.twitter.com/EKuPWS3Nro