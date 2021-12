Ea este românca ce a dat lovitura în SUA cu supa de pui a bunicii

Luiza Petre a plecat din România după ce a absolvit Facultatea de Medicină şi a profesat cu succes ca medic cardiolog, în New York. Numai că faima i-a venit din altă parte după ce şi-a dorit să ofere oamenilor o modalitate de a preveni boala şi a trăi sănătos. Aşa a ajuns să pună bazele companie Broth by Design, care produce suplimente nutritive alimentare, exclusiv pe bază de ingrediente naturale. Toate inspirate din gusturile copilăriei şi supa de pui a bunicii.

„Eu cu prietena mea care locuieşte la Monaco mereu ziceam când mergeam în vacanţe să facem o supă de pui ca la bunica. Şi a rămas aşa pentru noi, supa bunicii. Tot atunci ne-am gândit să facem combinaţia asta de răcituri din gelatină, care e sursă de proteină osoasă, şi să o facem şi cu gust de supă de pui de la bunica. Exact ca prăjitura lui Marcel Proust, îţi aduce amintiri, iar mâncarea e o chestie emoţională. Şi atunci ne-am propus să intrăm la intersecţia dintre plăcere şi utilitate, pentru că majoritatea lucrurilor care trebuie făcute pentru sănătate, cum ar fi suplimentele obişnuite, nu sunt întotdeauna o plăcere când le consumi.

Aşa am făcut o supă cu gust de vegetale şi ceapă, iar printre produse mai avem şi unele cu gust de supă de roşii picantă şi urmează una cu gust de trufe. Şi am făcut acum un produs pe baza de gelatină osoasă cu electroliţi. Cum ar fi un produs de recovery pe care îl iei după sport sau după o noapte de petrecere. Plus, avem şi o linie destinată vegetarienilor”, a explicat românca pentru Adevărul.

Marile televiziuni americane – printre care CNN, FoxNews sau NBC – o invită în permanenţă în studiourile lor, iar jurnalele de peste Ocean i-au alocat spaţii largi în care explică importanţa de a mânca sănătos dar şi gustos.

„Programul nostru se bazează pe substituţii de mâncare şi e bazat pe reducerea caloriilor, pe înlocuirea anumitor alimente, pe conştientizarea faptului că noi de multe ori mâncăm fără să ne fie foame”, a mai explicat medicul, potrivit sursei citate.



