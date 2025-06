ChatGPT a intrat în pană. Serviciul de inteligență artificială a picat și în România

ChatGPT. Foto: Profimedia Images

ChatGPT, serviciul de inteligență artificială al OpenAI, întâmpină probleme de funcționare în mai multe părți ale lumii, inclusiv în România.

Problemele au început marți, în jur de ora 10:00 dimineața, ora României, potrivit DownDetector. Până la ora 15:00, peste 240 de persoane au raportat că au probleme cu chatbot-ul de la OpenAI.

Pagina de status al produselor OpenAI arată că unii utilizatori au început să se confrunte cu „rate de eroare și latență ridicate”, menționând că problemele au afectat ChatGPT, instrumentul de generare video Sora și API-urile OpenAI.

Unii utilizatori pot folosi chatbot-ul la o viteză mai lentă, însă pentru alții este complet blocat, scrie The Verge.

Mesajul afișat de aplicație este următorul: „Hmm...something seems to have gone wrong” (Se pare că ceva nu a mers bine).