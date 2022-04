Dmitri Muratov, laureat al Nobelului pentru Pace, a fost atacat într-un tren în Rusia. "Ochii îmi ard teribil"

Dmitri Muratov a fost stropit cu vopsea roșie amestecată cu acetonă.

Potrivit Novaya Gazeta, una dintre puținele publicații rusești care au avut curajul să scrie despre invazia Rusiei în Ucraina, incidentul a avut loc în gara Kazanski din Moscova.

"Au turnat vopsea de ulei cu acetonă în compartiment. Ochii îmi ard teribil de tare", a afirmat ziaristul.

Potrivit lui, atacatorul i-a strigat: "Muratov, asta e pentru băieții noștri!".

