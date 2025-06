Imagini sfâșietoare: Supraviețuitorul zborului Air India, filmat în timp ce căra sicriul fratelui său, mort în tragedia aviatică

Vishwashkumar Ramesh, singurul supraviețuitor al zborului Air India 171, și-a înmormântat fratele. Ajay se afla și el la bordul avionului, însă nu a supraviețuit, transmite BBC.

Ramesh, vizibil afectat, a fost unul dintre cei care au purtat sicriul, cu un braț și fața încă acoperite cu bandaje. În ultimele cinci zile el a fost internat în spital.

Alături de el se afla și mama lui, alte rude, dar și oameni din comunitate.

Heart-wrenching moments played out as Ramesh Vishwas Kumar, the lone survivor of the horrific Air India plane crash in Ahmedabad, joined the funeral and last rites of his brother, Ajay, who was among those killed in the accident.#AirIndiaCrash #AhmedabadTragedy pic.twitter.com/J6A3eVDP8l