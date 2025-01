Donald Trump Jr. dă vina pe Ucraina pentru incendiile devastatoare din Los Angeles

Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, a reuşit cumva să târască Ucraina în lupta lumii MAGA împotriva democraţilor din California pe tema răspunsului la incendiile de vegetaţie care fac ravagii în Los Angeles, relatează Politico.

„Oh, uitați, desigur, Departamentul de pompieri din LA a donat o grămadă din echipamentele lor Ucrainei”, a scris Trump Jr. miercuri, într-o postare pe rețeaua socială X.

Oh look of course The LA fire department donated a bunch of their supplies to Ukraine https://t.co/1XVA15f6oI