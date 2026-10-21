Drone „suspecte” au survolat o bază navală din Franța, chiar în timpul unor manevre în care militarii francezi exersau lupta antidrone

1 minut de citit Publicat la 19:04 21 Oct 2026 Modificat la 19:04 21 Oct 2026

Dronele neidentificate au survolat zona bazei militare navale franceze de la Toulon. Foto: Profimedia Images

Mai multe drone „suspecte” au survolat o serie de facilități militare navale din sud-estul Franței la începutul lunii octombrie, a anunțat miercuri marina franceză, informează Politico.

Astfel, în perioada unui amplu exercițiu al forțelor armate franceze, organizat în perioada 5-16 octombrie, „drone neautorizate au fost detectate într-o zonă cu restricții de zbor, în apropierea și deasupra facilităților militare”, au precizat forțele navale franceze, într-un comunicat de presă.

„În fiecare caz, măsurile de securitate planificate au fost activate prin desfășurarea de dispozitive anti-drone, în coordonare cu forțele de securitate interne”, se mai arată în comunicat.

Potrivit postului local Ici Provence, dronele au zburat noaptea deasupra bazei navale, a facilității Direcției Generale de Armamente din Toulon și a Regimentului 54 de Artilerie din Hyères. Exercițiul militar, numit Typhon, a fost exact destinat antrenamentului împotriva dronelor.

Autoritățile franceze au demarat o anchetă judiciară, a mai precizat Politico.

Apariții similare de drone suspecte au mai fost obsevate în ultima perioadă în în Danemarca, Germania și Franța, în apropierea bazelor militare NATO și a facilităților din industria de apărare.

În luna iulie, un bărbat moldovean a fost arestat sub suspiciunea de spionaj după ce a pilotat o dronă deasupra unei fabrici de armament KNDS din München. Unele dintre aceste incursiuni cu drone sunt atribuite Rusiei, pe măsură ce Moscova își intensifică atacurile hibride împotriva țărilor europene.

Declarația marinei franceze confirmă rapoartele media locale despre observarea unor drone în jurul orașului Toulon. Orașul din sud-est găzduiește una dintre cele mai mari baze navale ale Franței, care adăpostește portavionul nuclear Charles de Gaulle, precum și submarine de atac.