"Nu credeam că o să văd asta în viaţa reală" | Duel între un vehicul blindat american și unul rusesc, surprins de drone pe frontul din Ucraina

O confruntare între un M2 Bradley american și un transportor blindat rusesc, surprinsă de o dronă pe frontul din Ucraina, a devenit virală pe reţele sociale.

Totul s-a petrecut pe un drum dintr-un sat din regiunea Doneţk, acolo unde cele două blindate s-au intersectat şi au început să tragă cu mitralierele unul împotriva celuilalt, de la mică distanță.

Potrivit imaginilor, transportorul rusesc nu face faţă valurilor de lovituri şi pierde controlul direcției, oprindu-se într-un final în dreptul unei case distruse. Mai mult, în urma atacului doi soldați ruşi cad din vehicul.

Imaginile, care au fost surprinse de o dronă, au fost publicate pe reţele sociale şi au stârnit uimirea internauţilor.

"Ceva ce nu credeai că o să vezi vreodată în viața adevărată”, a comentat bloggerul Dmitri pe contrul WarTranslated de pe rețeaua X.

??



??US-supplied M2A2 Bradley of the Ukrainian 47th Mechanised Brigade destroys ??Russian BTR-82A in super close range with its 25mm Bushmaster cannon



«Squad» game in real life ??



?Avdiivka sector pic.twitter.com/7tFEdvUELZ