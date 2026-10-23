După valul de atacuri cu cuțit din școli, polonezii cer să se instaleze detectoare de metale pentru elevi

În trei atacuri care au avut loc între 7-10 octombrie, o persoană a murit și alte câteva au fost rănite. Foto: Getty Images

Mai mult de jumătate dintre polonezi sunt de acord cu instalarea detectoarelor de metale în școli, după ce țara a fost zguduită de mai multe atacuri grave în care au fost folosite cuțite, relatează TVP World.

Potrivit sondajului realizat de firma IBRiS pentru cotidianul Rzeczpospolita, 52,4% dintre respondenți sunt de acord cu instalarea detectoarelor de metale în școli, 39,2% sunt împotrivă, iar 8,4% nu sunt siguri.

Polonia, zguduită de o serie de atacuri în școli

Sondajul, publicat vineri, vine după ce Polonia a fost zguduită, în ultimele săptămâni, de o serie de incidente grave, atacuri cu cuțite sau planuri de atac asupra unor școli.

În trei atacuri care au avut loc între 7-10 octombrie, o persoană a murit și alte câteva au fost rănite. Incidentele au alimentat temerile privind posibile atacuri similare și a determinat poliția să lanseze o operațiune la nivel național pentru a spori siguranța în școli.

De atunci, autoritățile au inspectat 187.000 de școli și în jur de 200 de persoane au fost arestate, în cadrul anchetelor privind posibile amenințări.

Opiniile polonezilor cu privire la instalarea detectoarelor de metale în școli diferă în funcție de preferințele politice, potrivit sociologilor.

Dintre respondenții care au declarat că susțin unul dintre partidele care formează în prezent coaliția de guvernare din Polonia, 48% s-au pronunțat în favoarea unor astfel de măsuri în școli, în timp ce 43% s-au opus.

În schimb, 58% dintre cei care au declarat că înclină spre unul dintre partidele de opoziție au spus că școlile ar trebui să instaleze detectoare de metale pentru sporirea siguranței, în timp ce doar 37% s-au opus ideii.

Femeile au fost, de asemenea, mai dispuse decât bărbații să susțină instalarea detectoarelor de metale, 57% dintre acestea pronunțându-se în favoarea unor astfel de măsuri.

Aproximativ 60% dintre persoanele care locuiesc în orașe mari au susținut, de asemenea, instalarea detectoarelor de metale în școli, comparativ cu doar 49% dintre polonezii care locuiesc în sate.

Sondajul IBRiS a fost realizat în perioada 16-17 octombrie, pe un eșantion de 1.068 de respondenți.

Detectoare de metale în școlile din România?

Ideea introducerii de detectoare de metale în școli a fost vehiculată și în România de miniștrii Educației, Sorin Ionescu (ministru delegat pentru preuniversitar) și Sorin Costreie.

„Ne propunem ca în cel mai scurt timp să venim cu o inițiativă legislativă astfel încât toate aceste lucruri despre care vorbiți dumneavoastră și care, așa cum bine s-a spus, există în alte țări (deci nici măcar nu trebuie să inventăm noi apa caldă), aceste măsuri să fie puse în practică: pe de o parte, o legislație prin care profesorul să fie protejat, pe de altă parte, o legislație care să permită celor din școală să verifice, prin sondaj (pentru că e clar că nu se va putea tehnic pentru toți copiii), să verifice acolo unde există suspiciuni.

Desigur, însă, camerele de luat vederi, porțile pentru detectat metale depind și de colaborarea cu autoritățile locale, pentru că, așa cum știți, clădirile școlilor din învățământul preuniversitar aparțin primăriilor din toate localitățile din România.

Acolo unde se dezvoltă școli noi sau se dezvoltă proiecte există resursa financiară, dar știm bine că nu peste tot e posibil lucrul acesta”, a spus ministrul Ionescu la Antena 3 CNN.

Declarațiile au venit după ce doi elevi, unul în Pitești și unul în Bistrița, și-au atacat colegii. Elevul din Pitești, în vârstă de 15 ani, a fost exmatriculat și arestat preventiv după ce și-a atacat colegii cu o macetă joi. Celălalt elev, un băiat de 13 ani, se află internat la psihiatrie, după ce și-a înjunghiat profesoara de matematică și a rănit un alt copil, care a sărit să o ajute.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a solicitat vineri organelor judiciare să reacționeze „prompt” în investigarea infracțiunilor care se comit în mediul școlar.

„Violența în școli este inacceptabilă! Solicit ca organele judiciare să reacționeze prompt în investigarea infracțiunilor care se comit în mediul școlar. Ministerul Justiției va prioritiza reforma legislației penale privind standardele de incriminare și sancționare a acestei tipologii criminale, precum și condițiile răspunderii penale a minorilor'', a scris Radu Marinescu pe Facebook.

De asemenea, o ședință de urgență privind aceste incidente grave a avut loc la Palatul Victoria vineri. Premierul a cerut elaborarea unui plan de creștere a siguranţei în şcoli. Luca Niculescu a spus că își dorește: responsabilităţi clare, măsuri de prevenţie, intervenţie rapidă şi sancţiuni ferme pentru actele de violenţă.