Avalanșă de atacuri cu cuțitul în școlile din Polonia. Multe școli au fost închise vineri, 70 de persoane, arestate

Pe rețelele sociale au circulat avertismente despre o presupusă serie de atacuri asupra școlilor din Polonia. FOTO: Getty Images

Poliţia poloneză a anunţat sâmbătă că 76 de persoane au fost arestate în ancheta declanşată după două atacuri cu cuţitul în şcoli, soldate cu un mort şi mai mulţi răniţi, transmite dpa, citată de Agerpres.

Aproximativ 50.000 de şcoli din Polonia au fost inspectate la nivel naţional, a scris poliţia pe X.

„Un total de 231 de incidente au fost consemnate, în care ofiţerii de poliţie au luat măsuri în legătură cu o suspiciune rezonabilă de fapte penale”, a adăugat poliţia.

Joi, un îngrijitor în vârstă de 37 de ani, a fost ucis şi alte două persoane au fost rănite în timpul unui atac cu cuţitul comis de un adolescent de 15 ani la o şcoală din Leszczydol-Nowiny, un orăşel situat la circa 70 de kilometri nord-est de Varşovia.

Cu o zi înainte, un tânăr în vârstă de 19 ani a rănit nouă persoane cu un cuţit (dintre care două sunt în stare gravă) la o şcoală de meserii din Ostroleka, la 100 de kilometri nord de capitala Poloniei.

Premierul polonez Donald Tusk a decis joi efectuarea de controale ale poliţiei în toate şcolile din Polonia. Numeroase şcoli din regiunea Mazovia au rămas închise vineri.

Departamentul de combatere a infracţiunilor cibernetice al poliţiei poloneze a verificat eventuala prezenţă a unor provocări pe social media ce ar încuraja tinerii să comită astfel de atacuri cu arme albe. Poliţia a anunţat vineri că deocamdată nu există astfel de indicii.