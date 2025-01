Elon Musk a fost „spânzurat” simbolic în Milano, în locul în care a fost executat Mussolini

Mai mulți studenți care protestează împotriva extremismului lui Elon Musk au spânzurat un manechin cu fața miliardarului în Piazzale Loreto din Milano. Aceștia au atârnat un corp fals cu capul în jos, imitând execuția dictatorului fascist italian Benito Mussolini în aceeași piață, în 1945, scrie Euronews.

Potrivit agenției italiene ANSA, protestatarii fac parte dintr-un colectiv de stânga cunoscut sub numele de Cambiare Rotta, sau Schimbă Cursul.

Grupul, care se identifică drept comunist, a postat o imagine a efigiei pe rețelele sociale, scriind: „Întotdeauna este loc în Piazzale Loreto, Elon.”

Watch | An effigy of Elon Musk was hung upside down in Milan’s Piazzale Loreto on January 21, the site where Italy's fascist leader Benito Mussolini’s body was displayed in 1945.



The protest followed online backlash over Musk’s hand gesture at U.S. President Donald Trump’s… pic.twitter.com/eBuI3FUx18