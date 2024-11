Elon Musk recrutează de pe Twitter pentru departamentul său: „Avem nevoie de revoluționari libertarieni cu un IQ foarte mare”

Elon Musk a început pe Twitter recrutarea pentru agenția pe care o va conduce în viitoarea administrație Trump. Miliardarul, nominalizat de către Donald Trump să conducă „Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală” vrea să-și formeze echipa cu „revoluționari libertarieni cu IQ foarte mare” de pe Twitter, unde a lansat un apel la depunerea de candidaturi.

„Le suntem foarte recunocători miilor de americani care şi-au manifestat interesul să ne ajute la DOGE”, a scris Musk, joi, pe profilul oficial de Twitter al departamentului, care are deja 1,4 milioane de abonaţi.

El precizează că nu vrea să recruteze „generatoare de idei cu jumătate de normă”, ci are nevoie de profiluri „în acord cu viziunea sa despre succes”.

„Avem nevoie de revoluţionari libertarieni cu un IQ foarte mare, pregătiţi să muncească peste 80 de ore pe săptămână la o muncă de tăiere de costuri care nu va fi prea fermecătoare”, se arată în mesajul de pe profilul oficial al DOGE.

