"Este pentru prima dată în lume". Ucraina a doborât un avion de luptă rusesc cu o dronă maritimă

Autorităţile din Ucraina susţin că au doborât un avion de luptă rusesc cu ajutorul unei drone maritime. Totodată, acestea au precizat într-o declaraţie că este pentru prima dată în istoria omenirii când se întâmplă aşa ceva. Aeronava Sukhoi Su-30, evaluată la aproape 50 de milioane de dolari, ar fi fost lovită în aer și s-a prăbușit în largul Mării Negre, în apropiere de Novorossisk, un oraș portuar din regiunea Krasnodar, Rusia.

În urmă cu câteva ore bune au fost publicate imaginile filmate în timp ce un avion rusesc de vânătoare Suhoi Su-30 este distrus cu ajutorul unei rachete, care a fost lansată de pe o dronă maritimă, adică de pe o navă fără echipaj. Anunţul a fost făcut de oficialii din cadrul Serviciului militar ucrainean de informații GUR, potrivit jurnaliştilor de la CNN. Scenele s-au petrecut însă în cursul zilei de vineri.

"Este pentru prima dată în lume când un avion de luptă este distrus de o dronă marină", a transmis sâmbătă într-un comunicat Serviciul militar de informații din Ucraina, conform sursei citate. Ulterior, s-a mai precizat că aeronava "a fost cuprins[ de flăcări în timp ce era în aer şi, ulterior, s-a prăbuşit în mare".

World first: On May 2, 2025, the @DI_Ukraine special operations unit, in coordination with the Security Service of Ukraine and Defence Forces of Ukraine, eliminated a russian Su-30 fighter jet in the Black Sea.



