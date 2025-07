Medvedev îl amenință pe Trump: Ultimatumurile pot duce la război

Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte al țării, l-a avertizat pe Donald Trump că ultimatumurile sale pentru armistițiul Rusia-Ucraina pot fi văzute ca un pas spre război. Avertisementul lui Medvedev vine după ce Trump a spus că va micşora termenul pe care i l-a dat inițial lui Vladimir Putin pentru a se pune la masa negocierilor.

Medvedev, cunoscut pentru retorica sa agresivă față de Occident, a făcut aceste declarații într-o postare pe X, în care a scris:

"Trump joacă jocul ultimatumului cu Rusia: 50 de zile sau 10... Ar trebui să țină minte două lucruri:

Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn't Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road!