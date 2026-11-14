Europenii vor ca UE să aibă propria armată, iar 82% dintre români susțin asta. Există însă și un paradox, și o excepție

2 minute de citit Publicat la 08:00 14 Noi 2026 Modificat la 08:00 14 Noi 2026

Aproximativ 71% dintre europeni vor ca UE să aibă propria armată, arată rezultatele unui nou sondaj consultat de Politico. FOTO: Getty Images

Aproximativ 71% dintre europeni vor ca UE să aibă propria armată, arată rezultatele unui nou sondaj consultat de Politico. Datele arată o neliniște tot mai mare legată de cât de mult se poate baza Europa pe Washington, dar și divizări profunde în privința războiului din Ucraina. Raportul Trends 2026, realizat de think tank-ul de securitate GLOBSEC, arată că ideea unei armate proprii a Uniunii Europene are un sprijin puternic în toate statele membre incluse în sondaj. Cel mai ridicat nivel este în România, 82%, urmată de Lituania, cu 78%, și Franța, cu 75%.

Chiar și în țările tradițional reticente față de integrarea europeană în domeniul apărării, majoritatea respondenților au susținut ideea, aproximativ 70% în Polonia și Bulgaria și 69% în Germania.

Rezultatele vin în timp ce guvernele europene dezbat cum să-și consolideze capacitățile militare, în contextul agresiunii continue a Rusiei și al incertitudinii tot mai mari privind angajamentul Statelor Unite față de securitatea Europei.

GLOBSEC a realizat sondajul în 14 țări din spațiul transatlantic, 11 state membre ale UE, Ucraina, Regatul Unit și Statele Unite.

Entuziasmul pentru capacități militare europene nu este însă o respingere a NATO. Aproximativ 77% dintre respondenții din țările NATO incluse în sondaj au declarat că ar vota pentru rămânerea în Alianță. În același timp, 78% dintre respondenții din statele UE susțin dezvoltarea unor capacități de apărare proprii ale Uniunii, în paralel cu NATO.

Există și un sprijin puternic pentru cea mai directă formă de contribuție la apărarea națională, serviciul militar obligatoriu. Potrivit raportului, 64% dintre respondenții din țările fără serviciu militar obligatoriu sunt de acord cu reintroducerea acestuia. Cele mai mari procente au fost înregistrate în Cehia, Franța, Germania și Slovacia.

Excepția germană

Atitudinile față de Washington arată o ruptură transatlantică tot mai mare. Peste o treime dintre respondenții din țările europene incluse în sondaj consideră acum Statele Unite o amenințare la adresa securității. În Germania, Franța și Marea Britanie, aproximativ jumătate dintre respondenți au această opinie, față de circa o treime în Europa Centrală și de Est.

Germania este singura țară din sondaj în care majoritatea respondenților consideră Washingtonul o amenințare la adresa securității.

Țara se remarcă și prin atitudinea față de invazia rusă în Ucraina. Aproximativ 40% dintre respondenții germani sunt de acord cu afirmația că felul în care Ucraina îi tratează pe vorbitorii de limbă rusă a justificat invazia, iar 39% cred că Occidentul a provocat războiul.

Aceste opinii merg mână în mână cu un sprijin mai slab pentru Kiev. Puțin peste jumătate dintre germani consideră că lupta Ucrainei este importantă pentru securitatea Germaniei, iar aproape șase din zece ar accepta cedări teritoriale din partea Ucrainei în schimbul păcii.

Rezultatele par să scoată în evidență un paradox politic, acela că alegătorii vor o armată europeană mai puternică, dar rămân atașați de NATO, chiar dacă încrederea în cel mai puternic membru al Alianței scade.