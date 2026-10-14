Rutte spune că ţările NATO "trebuie să facă mai mult" pentru a ajuta Ucraina în privinţa apărării aeriene, după restricţiile Starlink

Mark Rutte, secretarul general al NATO. Sursa foto: Hepta

Statele membre ale NATO "trebuie să facă mai mult", în special în ceea ce priveşte apărarea aeriană, pentru a ajuta Ucraina, în contextul în care Rusia îşi intensifică atacurile mortale, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, miercuri, relatează Agerpres, citând AFP. Rutte a făcut acest anunţ după ce Ucraina a acuzat compania SpaceX, deținută de Elon Musk, că a introdus restricții asupra unor servicii Starlink utilizate de armata ucraineană, perturbând misiunile dronelor de atac cu rază lungă de acțiune.

"Odată cu apropierea iernii şi în contextul în care agresivitatea Rusiei nu dă semne de diminuare, Aliaţii trebuie să facă mai mult, în special pentru a sprijini apărarea aeriană a Ucrainei", a declarat el într-o conferinţă de presă la Tallinn, în Estonia.

Atacurile aeriene ruseşti asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au avut loc în cursul nopţii, au făcut şapte morţi şi au lăsat 600.000 de persoane fără curent. Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denunţat miercuri "dispreţul" omologului său rus, Vladimir Putin, faţă de apelul liderului de la Casa Albă, Donald Trump, la un armistiţiu în privinţa acestor atacuri.

"Rusia îşi continuă atacurile împotriva civililor ucraineni. Şi îşi menţine campania hibridă împotriva Aliaţilor NATO", a declarat Rutte, subliniind că acest lucru nu ar trebui să diminueze hotărârea aliaţilor Ucrainei de a-şi continua sprijinul.

Preşedintele Vladimir "Putin încearcă să ne slăbească hotărârea şi să pună capăt sprijinului nostru pentru Ucraina. Dar Rusia eşuează. Eşuează pe câmpul de luptă din Ucraina. Şi nu vom fi intimidaţi", a afirmat şeful NATO.

Europenii sunt îngrijoraţi de reapariţia acestor aşa-numite atacuri hibride, care se situează sub pragul a ceea ce este considerat un act de război sau o operaţiune militară, cum ar fi incendierea sau sabotajul.

Acestea sunt mai presus de toate un "semn de slăbiciune", a adăugat Rutte.

Iar ceea ce ruşii "adoră este să vorbim despre asta toată ziua, să fim zguduiţi şi să ţinem conferinţe de presă pe această temă. Nu vom face asta. Vom reacţiona acolo unde trebuie. Din nou, nu întotdeauna într-un mod vizibil", a subliniat el.