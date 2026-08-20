O țară NATO anunță noi reguli pentru serviciul militar în cazul tinerilor de 18 ani. Măsura este o premieră

Grecia a anunțat schimbări importante privind serviciul militar pentru tinerii născuți în primele luni ale anului 2008.FOTO: Profimedia Images

Grecia a anunțat schimbări importante privind serviciul militar pentru tinerii născuți în primele luni ale anului 2008. Noile reguli prevăd reducerea duratei stagiului militar și condiții mai flexibile pentru cei care vor să urmeze studii superioare.

Nouă luni în loc de 12

Potrivit anunțului, tinerii născuți între 1 ianuarie și 15 mai 2008, chemați să efectueze serviciul militar, vor putea fi lăsați la vatră după nouă luni de serviciu militar efectiv.

Pentru a beneficia de această reducere, ei trebuie să se prezinte la încorporare la termenul stabilit și să își îndeplinească integral obligația militară principală. Măsura este prevăzută la articolul 246 din Legea 5265/2026, scrie Greek Reporter.

Este pentru prima dată când această reducere se aplică respectivei categorii de recruți. Direcția de Recrutare a anunțat că primii beneficiari vor fi tinerii care se prezintă la încorporare la sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie.

Măsura face parte dintr-o reformă legislativă mai amplă. Legea 5265/2026 introduce stagiul de nouă luni ca stimulent pentru îndeplinirea obligațiilor militare la o vârstă mai mică.

Reducerea se aplică recruților care au obligația de a efectua serviciul militar complet, dacă se înrolează odată cu seria lor inițială și nu solicită amânarea încorporării.

Durata redusă reprezintă însă o excepție. Serviciul militar obligatoriu în Grecia rămâne, în mod normal, de 12 luni, cu excepția anumitor categorii speciale.

Amânări mai ușor de obținut pentru viitorii studenți

Noua lege simplifică și procedura pentru tinerii care vor să urmeze studii superioare înainte de efectuarea serviciului militar. Cei născuți în perioada menționată pot solicita amânarea încorporării în calitate de viitori studenți ai unei instituții de învățământ superior sau universitar, în conformitate cu articolul 188 din Legea 5265/2026.

O schimbare importantă este că solicitanții nu mai trebuie să demonstreze că au fost deja admiși la o instituție de învățământ. Pentru obținerea acestei amânări nu este necesară înscrierea prealabilă la o facultate sau la o altă instituție de studii superioare.

Cererile se depun online, iar identitatea solicitanților va fi verificată cu ajutorul codurilor personale Taxisnet, folosite pentru accesarea serviciilor publice digitale din Grecia.