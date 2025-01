Șefa televiziunii de propagandă a Kremlinului, Margarita Simonian, sugerează că președintele SUA, Donald Trump, ar putea accepta cedarea celor patru regiuni ucrainene Rusiei în schimbul înghețării conflictului. „Păpușa lui Putin” vorbește despre „realitățile din teren” și spune că deși „cu toții ne dorim Odesa, Kiev sau Harkov”, acestea nu vor ajunge sub controlul rușilor.

Șefa Russia Today a detaliat cum vă rușii negocierile de pace cu Donald Trump. „Teritoriile pe care le-am cucerit până în acest moment vor fi ale noastre. Zona demilitarizată va fi pe celalată parte”, explică Simonian.

„S-ar putea înțelege cu noi (n.red. Donald Trump) asupra unor condiții care ne sunt acceptabile. Pot să presupun care sunt aceste condiții. În mod evident, să păstrăm teritoriile care sunt constituțional sub controlul nostru.

Nu cred că Odesa. Nu am capturat Odesa. Dacă o cucerim până la inaugurarea lui Trump, atunci da. Vorbesc despre teritoriile care sunt deja trecute în Constituție și sunt ale noastre în acest moment.

Cu toții ne dorim Odesa. Mi-ar plăcea Odesa, Kiev, Harkov și restul. Cred că e realist ceea ce ar putea accepta Trump. Asta înseamnă teritoriile pe care le-am cucerit până în momentul în care încep negocierile. Vor fi ale noastre, se va trasa o linie de contact, tot ce e pe partea noastră ne aparține, pe partea cealaltă va fi creată o zonă demilitarizată, cum se întâmplă de obicei în zonele de conflict.

Vor fi ceva garanții de securitate. Nu crede nimeni în ele, dar să fie puse pe hârtie, cum ar fi de exemplu că Ucraina nu va adera la NATO și garanții că Ucraina nu va ataca Rusia”, a spus Margarita Simonian.

