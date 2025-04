Răniți și incendii în Odesa, după un atac masiv cu drone al rușilor, la o zi după vizita șefului NATO

Trei oameni au fost răniți după ce rușii au atacat cu drone Odesa în timpul nopții, la o zi după vizita acolo a secretarului general al NATO, Mark Rutte.

Atacul cu drone lansat de Rusia în cursul nopţii de marţi spre miercuri împotriva oraşului-port Odesa de la Marea Neagră s-a soldat cu trei răniţi, a declanşat incendii şi a avariat clădiri rezidenţiale şi infrastructură civilă, au anunţat miercuri dimineaţă oficiali din regiunea din sudul Ucrainei, scrie Agerpres.

Atacul a venit la o zi după vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a sosit marţi la Odesa alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Russian forces killed one person and injured at least eight others in overnight attacks targeting civilian infrastructure in Odesa, Dnipro, Kherson oblasts, according to regional officialshttps://t.co/Vh73AONBht pic.twitter.com/BGzGD1KRuW