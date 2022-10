Explozie la o companie de armament din Bulgaria. Cel puțin trei oameni ar fi murit

Este vorba de un atelier al firmei Arsenal, cel mai mare producător de armament din țară, informează agenţia BTA, citată de presa internațională.

"Există victime. Foarte probabil au murit trei oameni. Încă nu este permis accesul în zonă", a declarat Nikolai Ibuşev, directorul general al companiei.

"Încă nu se cunoaște numărul de răniți", a adăugat el.

Oficialități din domeniul medical din orașul Kazanlăk, situat în centrul Bulgariei, unde s-a produs explozia, au confirmat decesul unui bărbat şi au anunțat că o femeie este spitalizată, în stare critică.

Într-o înregistrare video difuzată în mediile sociale se vede un nor cu tentă roz deasupra atelierului.

