Călin Georgescu refuză să-l numească pe George Simion și în al doilea mesaj consecutiv publicat înainte de alegeri

Călin Georgescu a publicat un nou mesaj video înainte de alegerile de duminica aceasta, însă nici în acesta nu l-a menționat pe candidatul AUR la prezidențiale, George Simion. În schimb, Georgescu vorbește despre intrarea României în Europa "stând la masă", despre "trompetele care urlă pe toate canalele că vine Apocalipsa", și despre ANAF, despre care susține că va merge la firme să le întrebe cu ce le poate ajuta, și nu ca să le amendeze.

Prin mesajul său de luni, Georgescu a întrerupt o lungă tăcere publică, începută la scurt timp după ce candidatura sa a fost invalidată de BEC, măsura fiind confirmată ulterior de Curtea Constituțională.

Mai jos, noul mesaj din partea lui Călin Georgescu:

Călin Georgescu: P ână acum am fost docili și ascultători

"Hristos a înviat! A venit vremea să înțelegem că la Dumnezeu orice rău este un bine neterminat iar timpul prin care el le reglează pe toate în flerul sau tainic și desăvârșit este o avere pt cei care stiu să o prețuiască.

Sistemul și ciocoii au rămas fară timp și se agață acum cu ultimele puteri să își mențină accesul la bani și la putere, dar și controlul asupra noastră. Toate trompetele lor plătite din banii noștri urlă pe toate canalele că vine apocalipsa dacă nu votam cu cine vor ei cum vor ei și când vor ei. Induc frică, îndoială și generează haos, ne mint și ne amenință că daca votăm altfel de cum vor ei, distrugem totul pierdem fondurile europene, cursul valutar și dobânzile vor exploda, vom fi izolați în europa ne vom întoarce la Comunism și la neajunsurile de atunci și așa mai departe. Adevărul este altul, ei au distrus tot în aceasta tara ei au furat tot ce se putea fura ei ne au îndatorat la străini inutil și nejustificat.

Toată panica pe care o vedem acum în oameni este indusă artificial. Este doar o manipulare. Chiar dacă ei ne consideră în continuare incapabili să vedem realitatea, că până acum am fost docili și ascultători noi deja știm că minciuna are picioare scurte. Ne-am recâștigat onoarea și demnitatea de a fi romani, de a fi înțelepți și drepți și capabili de o discernere.

Nu noi am creat crizele actuale, nu noi am îndatorat țara nu noi am promis pentru vot un lucru ce nu poate fi onorat. Nu noi am guvernat până acum, nu noi poporul ne-am făcut rău cu mana noastră. Noi doar am avut încredere, iar ea a fost înșelată în mod repetat și abuziv.

Călin Georgescu: Vom intra în Europa, dar nu stând pe holuri și așteptând doar să facem poze cu ei

Dragii mei, în curând toate aceste nedreptăți vor lua sfârșit. Avem oameni competenți și pregătiți profesionali, avem bătrâni înțelepți și avem tineri capabili și creativi. Împreună, unii cu alții, și noi toți cu Dumnezeu vom renaște Romania. În umbra ciocoilor fară merite profesionale, dar numiți în funcții de conducere, vă asigur că exista mii de patrioți care au studii reale, idei geniale și practică de succes oameni care vorbesc limbi străine, au putere de munca și sunt motivați să se dedice renașterii româniei

De 8 luni de zile propaganda minte constant că vom ieși din Europa. Nu, noi romanii nu vom ieși din Europa. Din contră vom intra în Europa, dar cu adevărat stand la masa liderilor acestei lumi nu stând pe holuri și așteptând doar să facem poze cu ei. Adevărații bugetari de care avem atâta nevoie sunt deja acolo, doar că sunt închiși în birouri din care nu au voie să facă bine tarii sau să ridice capul și să își dovedească valoarea intelectuală. Toți acești oameni grei așteaptă doar ocazia de a dovedi cine sunt cu adevărat. Inclusiv ei au fost nedreptățiți de către șefii aleși pe criterii politice.

Călin Georgescu: ANAF-ul vă merge la firme pentru a le întrebă cu ce le poate ajuta, nu pentru a le amenda

A venit vremea că poporul român să își ia puterea înapoi în propriile mâini. A venit vremea să fim noi stăpânii propriilor decizii. A venit vremea că poporul să fie consultat de fiecare dată când deciziile politice le afectează viață pe termen lung. A venit vremea să punem cu adevără instituțiile în slujba oamenilor nu oameni în slujba instituțiilor.

Urmează să avem o țară în care ANAF-ul vă merge la firme pentru a le întrebă cu ce le poate ajuta, nu pentru a le amenda. O țara în care politia și jandarmeria se întorc la valorile și la jurământul depus, de a servi cetățeanul cinstit nu de a-l persecuta din motive de opțiuni politice sau pt postarile de pe Facebook.

Urmează să trăim într o țară atât de bine clădită, încât romanii de peste hotare să-și dorească să revină acasă. Valorile nu ne mai vor fi clintite. Democrația, pacea, libertatea, familia, educația și Dumnezeu. Ele sunt forță pentru acest popor român, și ele vor fi baza învierii noastre că neam în demnitate și democrație.

Pregătiți-vă și rugați-vă neîncetat. Urmează o Românie a moralității, a decentei a respectului și a credinței profunde în Dumnezeu. Romania bunului simt."