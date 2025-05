Controverse în jurul pozei publicate de Simion: imaginea ar fi fost manipulată pentru a-l arăta pe Donald Tusk zâmbitor lângă Putin

George Simion a distribuit marți seară pe X o fotografie controversată, după ce premierul polonez Donald Tusk l-a numit "pro-rus" pe liderul AUR și a scris că Rusia "se bucură" de vizita acestuia în Polonia, la mitingul electoral al unui candidat prezidențial de opoziție.

Imaginea respectivă a fost publicată în urmă cu mult timp în presa poloneză.

Un săptămânal numit „wSieci” a pus poza pe prima pagină, pentru a ilustra un material despre catastrofa aviatică de la Smolensk, Rusia, din 2010, soldată cu 96 de morți.

În imagine, Donald Tusk, premier al Poloniei (și) la momentul respectiv, stă zâmbitor, cu pumnii strânși, dar cu o atitudine cordială, în fața unui Vladimir Putin mai tânăr și cu mai mult păr pe cap.

Scena ar fi fost surprinsă la scurt timp după evenimentul de la Smolensk.

Simion a atașat acestei imagini vechi de 15 ani comentariul "Omul lui Putin în Europa".

In this photo is Putin's man in Poland.

The whole of Europe knows it.

Nobody believes your lies and hypocrisy anymore, Donald! pic.twitter.com/KCT91bLt3F