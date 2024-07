Explozii și fum într-un cartier din Beirut. Israelul a bombardat o clădire în care s-ar fi aflat comandatul Hezbollah Fuad Shukr

Forțele de Apărare ale Israelului, IDF, au bombardat, marți seară, o țintă în capitala libaneză, Beirut.

Atacul ar fi fost executat de aviația israeliană în suburbia Dahieh și l-ar fi vizat pe un comandat de rang înalt al Hezbollah.

A fost lovită o clădire cu mai multe etaje.

Soarta lui Fuad Shukr, comandantului militar Hezbollav vizat, marți seară, de un bombardament efectuat de Israel într-un cartier din Beirut rămâne momentan neclară, spun surse de securitate citate de presa internațională.

Între timp, postul Al-Arabiya relatează că elimnarea lui Shukr ar fi eșuat.

Pe rețelele sociale circulă imagini aparent surprinse la locul atacului, în care se vede un imobil în ruine și fum abundent în jur.

Internauții comentează că există victime, dar nu există o confirmare oficială a numărului acestora, relatează Antena 3 CNN.

BREAKING: Big explosion in Dahiyeh, Beirut #Lebanon, suspected Israeli strike targeting Hezbollah Shura Council. Initial footage from area via Jadeed

pic.twitter.com/mhDnqwIl1W