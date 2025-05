India anunță că a bombardat un oraș din Pakistan și i-a distrus apărarea antiaeriană

India a anunțat că a neutralizat sistemele de apărare aeriană din orașul Lahore, situat în nord-estul Pakistanului, transmite presa internațională citată, joi, de Agerpres.

Autoritățile de la New Delhi susțin că bombardamentele din Lahore reprezintă represalii pentru un atac pakistanez cu drone şi rachete vizând teritoriul său, lansat în noaptea de miercuri spre joi.

"În noaptea de 7 spre 8 mai, Pakistanul a încercat să lovească ţinte militare în nordul şi vestul Indiei (...) cu drone şi rachete", a afirmat Ministerul indian al Apărării într-un comunicat.

Aceste atacuri au fost neutralizate, a adăugat instituția citată, precizând că armata indiană este pe cale să recupereze fragmente din dispozitivele pakistaneze utilizate în atac, pentru a le folosi ca probe.

Forțele armate indiene au vizat, la rândul lor, joi dimineața, radare şi sisteme de apărare antiaeriană în mai multe locuri din Pakistan.

"Deținem probe credibile că sistemul de apărare antiaeriană din Lahote a fost neutralizat", se spune în declarația ministerului indian.

Drone strikes in #Lahore, sirens in the night, smoke over Walton Road..



Years of exporting terror have come full circle.

Pakistan’s military elite sowed this whirlwind; now entire #Pakistan paying the price.#IndiaPakistanWar #OperationSindoor#JusticeServed@TinyDhillon pic.twitter.com/LWDOOpJQQv