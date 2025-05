Donald Trump a nominalizat în funcția de șef al sănătății publice o influenceriță wellness

Casey Means are 37 de ani și a obținut diploma de medic de la Universitatea Standford, dar a ales să nu-și facă rezidențiatul. În schimb, ea a co-fondat Levels, o companie de monitorizare a glucozei, și potrivit site-ului ei, a deținut mai multe funcții de cercetare la Institutul Național de Sănătate și la mai multe universități.

Anunțând decizia, Trump a postat online că Dr. Means „are acreditări MAHA impecabile” și că va „inversa epidemia de boli cronice”. De altfel, ea a lăudat numirea lui Kennedy în funcția de secretar al Sănătății spunând că are o „viziune pentru viitor care se aliniează cu ceea ce îmi doresc pentru familia mea, viitorii mei copii și pentru lume”.

În 2024, a co-scris o carte împreună cu fratele său, Calley Means, intitulată „Good Energy: The Surprising Connection Between Metabolism and Limitless Health” (Energie Bună: Legătura Surprinzătoare Dintre Metabolism și Sănătatea Fără Limite). Cu această carte a atras atenția mai multor podcasteri conservatori, inclusiv Joe Rogan și Tucker Carlson, care au propulsat-o la statutul de influenceriță.