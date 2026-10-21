FBI în alertă: Peste 100 de scrisori suspecte, care conțineau „un praf alb”, au fost trimise la zeci de membri ai Congresului SUA

1 minut de citit Publicat la 00:02 21 Oct 2026 Modificat la 00:06 21 Oct 2026

Alegerile „midterm” pentru Congesul SUA sunt programate pe 3 noiembrie. Foto: Getty Images

Peste 100 de scrisori suspecte, care conțineau inclusiv „un praf alb”, au fost trimise la zeci de membri ai Congresului SUA și birouri electorale din cel puțin 32 de state americane, informează Axios.

Scrisorile suspecte au provocat evacuarea birourilor electorale din SUA și au perturbat activitatea acestora, cu doar 2 săptămâni înaintea alegerilor intermediare (midterm) pentru Congresul SUA, provocând îngrijorări legate de posibile acțiuni de intimidare a adversarilor politici.

Axios relatează despre o astfel de scrisoare sosită luni la biroul districtual al membrului în Camera Reprezentanților, democratul Adam Smith.

Biroul lui Smith a confirmat că „a primit o scrisoare suspectă care conținea o substanță sub formă de pudră, similară cu altele trimise către birouri ale Congresului din întreaga țară”.

„FBI și Serviciul Poștal al SUA investighează o serie de expediții poștale suspecte trimise către diferite adrese la nivel național, inclusiv birouri ale Secretarului de Stat și birouri electorale asociate, precum și birouri ale Congresului”, a precizat un purtător de cuvânt al FBI într-o declarație trimisă pe e-mail. „Unele dintre scrisori conțineau o substanță necunoscută și lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri din forțele de ordine pentru a răspunde fiecărui incident”.

În toal, zeci de parlamentari americani au fost ținta acestor scrisori suspecte, atât democrați, cât și republicani. Printre aceștia se numără lideri importanți precum liderul minorității din Senat Chuck Schumer (democrat.) și senatorii Amy Klobuchar (democrat.), Susan Collins (republicană) și Pete Ricketts (republican). Până acum, testele preliminare ale pulberii găsite în scrisori nu au găsit materiale periculoase.