Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti

O fermă din Spania oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Sursa foto: Hepta

În regiunea La Alcarria, lângă Madrid, la doar 60 de kilometri de oraș, pe malul râului Tajuña, ferma ecologică Arrea caută voluntari. Inițiativa, lansată de fondatorul Fredi, oferă ocazia unei deconectări printr-o experiență bazată pe sustenabilitate, permacultură și conceptul de „descreștere” (degrowth), notează Elespanol.

Participanții sunt cazați gratuit într-o cabană de 24 de metri pătrați, cu spațiu deschis, situată la 100 de metri de locuința gazdei. Spațiul de cazare este dotat cu paturi suprapuse, o bucătărie cu frigider, rezerve de apă potabilă, o sobă pe lemne și o lampă cu energie solară pentru seară. Proprietatea dispune, de asemenea, de o baie, o piscină și o grădină de legume ecologice.

Condiţia: 3-4 ore de muncă pe zi

În schimbul cazării şi a mâncării vegetariene primite gratuit, turiştii vor trebui să contribuie cu trei-patru ore de muncă în fiecare zi. Sarcinile includ îngrijirea grădinii de legume organice, hrănirea animalelor, transportul lemnelor de foc și efectuarea unor lucrări de întreținere curentă.

Proiectul Arrea este definit ca un spațiu deschis experimentării, avându-și rădăcinile în cultura „descreșterii” (degrowth). Ideea urmărește îndepărtarea de consumul capitalist tradițional și reconectarea directă cu natura, promovând un stil de viață care prioritizează utilizarea energiei verde și a resurselor naturale locale.

Proprietatea este situată într-o zonă împădurită, înconjurată de stejari verzi și migdali, punându-se un accent constant pe viața comunitară și pe învățarea reciprocă în cadrul fermei. În plus, la o distanță de un kilometru și jumătate se află o stație de autobuz care asigură legătura zonei cu capitala.

Interacţiunea cu animalele

Interacțiunea directă cu animalele reprezintă o parte esențială a rutinei zilnice în activitatea de la această fermă. Voluntarii își vor petrece timpul alături de doi câini, inclusiv un mastiff de talie mare, doi măgari pe nume América și Pedrito, găini și stupi de albine. Propietarii cer o atitudine respectuoasă și deschisă față de animale.

Pe lângă activitățile care implică animalele, sarcinile includ muncile agricole, precum recoltarea legumelor proaspete din grădină, golirea toaletei ecologice (pe bază de compost) și menținerea curățeniei în spațiile comune. Pentru a asigura o bună coordonare, se organizează întâlniri periodice în cadrul cărora se evaluează nevoile grupului și se stabilesc, în mod flexibil, turele de lucru.

Această oportunitate se adresează persoanelor dispuse să se adapteze la un stil de viață simplu, lipsit de luxul specific mediului urban. Candidații trebuie să se simtă confortabil folosind unelte agricole de bază, să dea dovadă de grijă față de bunăstarea animalelor și să aibă capacitatea de a lucra eficient în echipă.

Pentru a asigura o contribuție pozitivă la proiect, este necesară o ședere de cel puțin o lună. Această experiență oferă șansa de a te desprinde de ritmul alert al vieții de oraș, de a învăța tehnici de agricultură ecologică și de a te bucura de un mediu liniștit și inspirațional, situat la doar câțiva kilometri de Madrid.