Fiul lui Trump îi numește „imbecili” pe cei care au permis Ucrainei să atace cu ATACMS: Se asigură că va urma al Treilea Război Mondial

Donald Trump Jr. i-a numit "imbecili" pe cei care au autorizat folosirea rachetelor americane cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, scrie Ukrainska Pravda. Fiul cel mai mare al lui Donald Trump îl acuză pe Joe Biden că încearcă pe ultima sută de metri de mandat să declanşeze cel de-al Treilea Război Mondial, înainte ca tatăl său să preia funcţia.

"Complexul militaro-industrial pare să caute să se asigure că va declanșa cel de-al Treilea Război Mondial înainte ca tatăl meu să aibă șansa de a face pace și de a salva vieți. Nu vrea să piardă trilioane de dolari.

La dracu cu viaţa! Sunt imbecili!", a scris Donald Trump Jr. pe platforma X.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh