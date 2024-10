Fosta scenaristă a serialului „Grey’s Anatomy” a recunoscut că şi-a minţit familia şi fanii: M-am prins într-o dependență de minciuni

Elisabeth Finch, fostă scenaristă și producător consultant al serialului de succes „Grey’s Anatomy”. Sursa foto: Instagram

Elisabeth Finch, fostă scenaristă și producător consultant al serialului de succes „Grey’s Anatomy” de la ABC, și subiectul unui nou serial documentar, a admis într-o postare pe Instagram că „a mințit despre atât de multe lucruri legate de sănătatea şi viaţa ei personală. Ea şi-a exprimat regretul pentru toată durerea produsă lumii şi familiei subliniind că „m-am prins într-o dependență de minciuni". Mai mult, ea a dezvăluit că urmează un tratament pentru sănătatea mintală de aproape trei ani. Totul a ieşit la iveală oficial odată cu lansarea documentarului „Anatomia minciunilor", pe 15 octombrie 2024, scrie CNN.

Documentarul de la Peacock, „Anatomy of Lies”, se bazează pe un articol din Vanity Fair publicat în mai 2022, care susținea că Finch a mințit despre starea sa de sănătate și despre viața personală în timpul lucrului la „Grey’s Anatomy”, inclusiv că ar fi suferit de o formă rară de cancer osos numită condrosarcom.

Marți, în ziua în care documentarul a fost lansată, Finch a emis o declarație pe Instagram în care recunoaște că nu a dat nimănui „niciun motiv să creadă un cuvânt din ceea ce spun” și că a mințit despre „lucruri prin care mulți oameni le-au crezut cu adevărat, suferind enorm în viața reală”.

„Îmi pare rău" par a fi cele mai mici cuvinte comparativ cu ceea ce am făcut, dar sunt cele mai adevărate. M-am prins într-o dependență de minciuni, trădând și traumatizând familia, prietenii și colegii mei cei mai apropiați”, a scris ea.

„Îmi repar greșelile și îmi exprim remușcarea autentică cât pot de bine când oamenii sunt pregătiți. Și am acceptat faptul că unii poate nu vor face niciodată.”

Finch a adăugat că urmează un tratament pentru sănătatea mintală de aproape trei ani

Jennifer Beyer, fosta soție a lui Finch, apare în trailerul seriei, exprimând regretul pentru faptul că a permis lui Finch să intre în viața ei și a copiilor săi. „Când iubești pe cineva, ignori semnele roșii până când îți lovesc în față”, a spus ea.

Finch a vorbit despre căsnicia sa în postarea de pe Instagram, spunând că „s-a îndrăgostit profund, cu adevărat” și că a ajuns să-i iubească pe copiii lui Beyer „ca și cum ar fi ai mei ... și îi iubesc în continuare până în ziua de azi”.

„Cea mai mare greșeală din viața mea (pe lângă minciuna despre cancer în primul rând) a fost să spun „da" cererii lui Jennifer înainte de a fi sinceră cu ea”, a adăugat ea.

„Adevărul este că nu există nicio scuză, nicio justificare – nimic nu va face vreodată ca minciunile mele să fie acceptabile pentru nimeni. Nimic nu șterge trauma pe care am cauzat-o – frica, durerea, furia, lacrimile, timpul”, a continuat postarea. (...) Și nimic nu contează mai mult pentru mine decât să mă fac responsabilă în orice fel. Voi continua să repar orice daune pot și să mă asigur că nu sunt definită de cele mai rele lucruri pe care le-am făcut. Recunosc că va dura timp până când oamenii vor crede acest lucru", a transmis ea pe Instagram.

Finch a recunoscut pentru prima dată că a mințit despre diagnosticul de cancer și despre pierderea unui rinichi și a unei părți din picior într-un interviu acordat site-ului The Ankler în decembrie 2022, la șapte luni după apariția articolului din Vanity Fair.

„Ea și-a lipit un cateter fals pe braț și și-a ras părul pentru a pretinde că urmează chimioterapie”, a raportat The Ankler, descriind comportamentul lui Finch în timpul lucrului la drama medicală.

Finch a mai mințit colegii în 2019 spunându-le că fratele ei s-a sinucis, deși acesta trăia în Florida, conform sursei.

Ea a declarat pentru The Ankler că a început să mintă în timpul grevei scenariștilor din 2007, după ce și-a rănit genunchiul într-o excursie. Oamenii au fost „atât de susținători” când a avut nevoie de o intervenție chirurgicală pentru înlocuirea genunchiului, dar apoi au „tăcut complet” odată ce s-a vindecat.

„Nu am avut niciun sprijin și m-am întors la vechiul meu mecanism de adaptare neadecvat, am mințit și am inventat ceva pentru că aveam nevoie de sprijin și atenție, și așa am căutat să le obțin”, a spus ea.

Finch a demisionat din funcția de la „Grey’s Anatomy” și a căutat tratament în spital înainte ca o investigație a serialului să înceapă, conform raportului.