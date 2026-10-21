Fostul șef al Băncii Naționale a Ungariei, un apropiat al lui Viktor Orban, a fost reținut pentru corupție

Gyorgy Matolcsy a fost guvernatorul Băncii Naționale a Ungariei între 2013 și 2025.Foto: Profimedia Images

Fostul guvernator al Băncii Naționale a Ungariei, un apropiat al lui Viktor Orban, a fost reținut miercuri dimineață, iar anchetatorii l-au dus deja la sediul Parchetului Centralde Investigații, relatează site-ul ungar Telex, citat de Reuters. Pe lângă Gyorgy Matolcsy au fost reținute și alte persoane, printre care avocatul care reprezintă în mod obișnuit companiile lui Adam Matolcsy, precum și un director al societății care deține oficial vila din insula grecească Mykonos, asociată tot cu Adam Matolcsy, mai scrie publicația ungară.

„Clientul meu este suspectat de fraudă economică soldată cu prejudicii patrimoniale importante și de folosirea unui înscris sub semnătură privată fals”, a declarat, pentru Telex, Pal Batki, avocatul lui Gyorgy Matolcsy. Avocatul a adăugat că audierea în calitate de suspect nu a început încă, dar este de așteptat să aibă loc în cursul dimineții.

Parchetul Central de Investigații (KNYF) a publicat miercuri dimineață un comunicat în care a anunțat desfășurarea unor operațiuni de anchetă coordonate, în cadrul unei investigații privind gestiunea frauduloasă care a provocat prejudicii deosebit de mari.

Procurorii desfășoară în prezent activități procedurale în mai multe locuri, în cadrul anchetei privind Banca Națională a Ungariei (MNB).

În septembrie anul acesta, conducerea Băncii Naționale a Ungariei a depus o plângere penală pentru suspiciuni de gestiune frauduloasă, gestiune neglijentă, înșelăciune și abuz în serviciu, în legătură cu deprecierea valorii a cinci proprietăți imobiliare aflate în patrimoniul băncii centrale ungare.

La scurt timp, actualul guvernator al băncii centrale, Mihaly Varga, a anunțat că a predat, în termenul stabilit, încă 30.000 de pagini de documente comisiei de anchetă care investighează presupusele abuzuri din perioada conducerii anterioare a MNB.

La începutul lunii octombrie, comisia parlamentară de anchetă înființată pentru a clarifica diferitele aspecte ale scandalului MNB i-a audiat timp de peste trei ore pe parlamentarii Lajos Kosa și Erik Banki.

Comisia promisese, anterior, că va încerca să identifice principalele persoane implicate în scandal și să le convoace la audieri. Acest proces a început cu audierea lui Kosa și Banki.

Cei doi foști parlamentari au adoptat tactici asemănătoare. Și-au început declarațiile susținând că nu înțeleg de ce au fost chemați în fața comisiei, după care au afirmat că nu au suspectat niciodată existența unor nereguli în activitatea fundațiilor băncii centrale.

În 2016, Banki a depus un proiect de modificare legislativă menit să împiedice obținerea, prin solicitări de informații publice, a datelor privind cheltuielile fundațiilor MNB. La acea vreme, Kosa era liderul grupului parlamentar al Fidesz.

Kosa a explicat și originea celebrei expresii potrivit căreia banii transferați fundațiilor „și-au pierdut caracterul de fonduri publice”. Am relatat despre aceste audieri într-un articol și într-un material video dedicate subiectului.

Între timp, pe 22 septembrie, fostul guvernator al băncii centrale fusese audiat în calitate de suspect și în așa-numitul dosar Erste.

Potrivit suspiciunilor anchetatorilor, în 2023, anumite persoane care conduceau departamentele din cadrul Centrului de Supraveghere Bancară al MNB ar fi exercitat, la ordinul superiorilor, presiuni asupra unei bănci din Ungaria care avea o societate-mamă austriacă, abuzând de atribuțiile lor oficiale.

György Matolcsy s-a prezentat la audierea pentru care fusese citat și a putut pleca în libertate. El a contestat acuzațiile formulate împotriva sa, dar procurorii i-au respins contestația, astfel că ancheta continuă.