Un fragment de cometă a intrat în atmosfera Pământului cu o viteză incredibilă și a explodat într-o revărsare imensă de lumină verde-albastră 

Un fragment de cometă a străbătut cerul Spaniei și Portugaliei în timpul nopții de sâmbătă spre duminică, fiind descris de locuitorii din cele două țări drept "o minge de foc verde-albastra".

Agenția Spațială Europeană, ESA, a distribuit duminică un videoclip pe platforma de socializare X, precizând că lumina albastră care a străbătut cerul deasupra orașului Caceres din vestul Spaniei provenea de la o "mică bucată de cometă" care se deplasa cu aproximativ 45 de kilometri pe secundă.

Potrivit sursei citate, fragmentul a ars în cele din urmă deasupra Oceanului Atlantic.

"Probabilitatea ca vreun meteorit să fie găsit este foarte scăzută", a estimat ESA.

Observatorul astronomic spaniol Calar Alto a confirmat, la rândul său, "origine cometară" a apariției, pe baza unei analize preliminare a Institutului de Astrofizică din Andaluzia.

Pe rețelele de socializare, internauții și-au postat propriile videoclipuri în care fragmentul de cometă alungă noaptea cu focuri verzi-albastre în mai multe orașe din Spania și Portugalia.

Magneziul creează astfel de culori atunci când arde în meteoriți, potrivi agenției spațiale americane, NASA.

În Porto, al doilea oraș ca mărime din Portugalia, obiectul ceresc în tranzit cu peste 160.000 de kilometri pe oră a transformat cerul într-o baie de lumină.

În orașul Barcelos, cometa a "vizitat" un concert.

În Spania, la Cadiz, camerele de supraveghere ale primăriei au surprins mingea de foc la ora locală 00:46.

