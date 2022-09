Gemete și țipete ciudate într-un avion | Un pasager a înregistrat totul

Clipul a ajuns viral pe Twitter, relatează CNN.

Mai mulţi pasageri care au zburat cu unul dintre avioanele companiei American Airlines s-au plâns că au auzit gemete şi sunete ciudate din sistemul de comunicaţii, pe parcursul zborului.

Producătorul de film, Emerson Collins a înregistrat totul într-un clip video pe care l-a postat săptămâna trecută pe pagina sa de Twitter. În scurt timp, acesta a devenit viral pe internet.

„Cel mai ciudat zbor din viața mea. Aceste sunete au început să se audă prin interfon înainte de decolare și au continuat pe tot parcursul zborului. Nu le-au putut opri și, după aterizare, încă nu aveau idee despre ce a fost vorba”, a scris Collins pe Twitter.

În imaginile surprinse, pilotul vorbește la interfon, cerându-și scuze pentru „sunetul extrem de iritant”.

După imaginile postate de producător, mai multe persoane care au zburat în ultimele luni cu avionul au raportat zgomote similare.

„În urma raportului inițial, echipa noastră de mentenanță a inspectat amănunțit aeronava și sistemul de comunicații și a stabilit că sunetele au fost cauzate de o problemă mecanică cu amplificatorul interfonului, care crește volumul sistemului atunci când motoarele funcționează”, a precizat purtătorul de cuvânt al American Airlines, Sarah Jantz, potrivit washingtonpost.com.

The weirdest flight ever.

These sounds started over the intercom before takeoff and continued throughout the flight.

They couldn’t stop it, and after landing still had no idea what it was. pic.twitter.com/F8lJlZHJ63