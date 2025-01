Hamas a eliberat patru femei-soldat israeliene în cadrul acordului de armistițiu. La schimb, Israelul eliberează 200 de palestinieni

Patru femei-soldat israeliene ținute ostatice de gruparea Hamas din 7 octombrie 2023 au fost predate sâmbătă, la puțin după ora locală, Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), în cadrul acordului de armistițiu, informează agențiile de presă internaționale, citate de Agerpres.

Tinerele femei, îmbrăcate în uniformă kaki, au fost întâi expuse timp de câteva secunde pe un podium, înălțat pentru această ocazie de Hamas în fața a zeci de combatanți ai mișcărilor islamiste Hamas și Jihadul Islamic și a sute de locuitori.

Cele patru, care păreau a fi într-o stare de sănătate bună, au urcat apoi în mașini de teren albe, pentru a fi duse în Israel.

Watch: The four Israeli female hostages are now officially in Red Cross custody and are heading towards Israel, while hundreds of Hamas terrorists surrounded them in Palestine Square in Gaza City.#BringThemHome #Hostages #BreakingNews pic.twitter.com/2hiVn42Iek