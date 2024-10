Hamas a lansat rachete din Gaza spre Tel Aviv, la un an de la masacrul din 7 octombrie 2023. Cel puțin un proiectil a lovit orașul

Sirenele de alarmă au sunat, luni, în centrul Israelului, în urma lansării de rachete din Fâșia Gaza. Alertele au fost semnalate în Tel Aviv, precum și în Holon, Rishon Lezion, Bat Yam și în alte orașe din centrul țări, scrie Times of Israel.

Potrivit IDF, au fost lansate cel puțin cinci rachete din Khan Younis, dintre care cel puțin una a lovit la Tel Aviv.

Primele informații spun că două femei de circa 30 de ani fiecare au fost rănite ușor de schije și au fost transportate la spitalul Asaf Harofeh, la circa 15 kilometri de Tel Aviv.

Gruparea palestiniană și-a asumat responsabilitatea pentru operațiune, la scurt timp după ce informația privind barajul de rachete a devenit publică.

?Explosions were reported in Tel Aviv after rockets were fired from Gaza.

The IDF confirmed that at least 1 rocket struck the city, with the barrage targeting central Israel, including Tel Aviv.#Hezbollah #Lebanon #Israel #Iran #Iraq #Syria #Gaza #Hamas #Palestine #TelAviv https://t.co/iQv1J0NLW3 pic.twitter.com/yFhptoHCLh